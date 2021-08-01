Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı'ndan bikini zorunluluğuna itiraz

Sporda "kadın bedeninin ifşası" tartışmaları tüm dünyada sürerken, Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da, maçlara bikiniyle çıkma zorunluğuna itiraz etti.



Milli Takım oyuncuları, teknik direktörleri Valerie Nicolas'ın da desteğini alarak federasyona yazdıkları mektupta, maçlara bikinili çıkma zorunluluğunun kaldırılmasını ve kendi seçtikleri kıyafeti giymeleri halinde yaptırım uygulanmamasını talep etti.



"Oyuncular bikiniyle rahat değiller." diyen Nicolas, kadınların özellikle regl günlerinde zorlandıklarını ifade etti.



Nicolas, "Bazı oyuncular için bikini giymek karmaşık bir durum, ayrıca erkeklerin giysileri, oynamak için daha rahat görünüyor." ifadesini kullandı.



Fransa Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu, oyuncuların talebine cevaben yayımladıkları açıklamada, tek bir giysi zorunluluğunun dayatılmasına ve buna bağlı yaptırımlara, esasen karşı olduklarını, bu düzenlemelerin oyuncuların özgür iradesine daha fazla saygı duyulacak şekilde değiştirilmesi için dünya ve Avrupa hentbol federasyonlarıyla çabalayacaklarını duyurdu.



Norveç Kadın Milli Takımı, temmuzda Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda, İspanya karşısında kaybettikleri üçüncülük mücadelesine, çok fazla açık buldukları için bikini yerine şortla çıkmıştı.



Uluslararası Hentbol Federasyonu da yönetmeliğe aykırı giyindikleri için Norveç takımını para cezasına çarptırmış, bikini yerine şortla maça çıkan sporculara kişi başı 150'şer avro, takıma ise 1500 avro para cezası vermişti.



