Fransa'nın başkentinde Fas alarmı

2022 Dünya Kupası yarı finalinde 14 Aralık Çarşamba günü Fas ile Fransa arasında oynanacak tarihi maç için Paris'te adeta alarma geçildi.



Fransa'nın başkentinde yaşayan çok sayıda Faslı olması nedeniyle maç günü olay çıkmasından endişe ediliyor. Çünkü Fas'ın Portekiz'i eleyerek tur attığı gecede birçok taşkınlık yaşanmıştı. Paris polisinin maç gününde ekstra mesai yapacağı ve taraftar gruplarının karşılaşmaması için çaba harcayacağı aktarıldı.



Fas-Fransa maçı öncesi gözler dev mücadeleye çevrildi. İki takımda PSG'den yakın arkadaş olan Hakimi ve Mbappe isimleri öne çıkarıldı. Fransa'nın sol kanadında yer alan Mbappe ile Fas'ın sağ bekinde görev yapan Hakimi'nin kritik karşılaşmada adeta bir düelloya çıkacağı kaydedildi. Fransa'nın L'Equipe gazetesi de dünkü manşetine Hakimi-Mbappe ikilisini taşıdı.



FİNAL HAKEMİ BELLİ



18 Aralık Pazar akşamı oynanacak Dünya Kupası finali hakeminin belirlendiği iddia edildi. The Times'ın özel haberine göre Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Wilton Sampaio, dev finalde düdük çalacak. Sampaio son olarak çeyrek finalde İngiltere-Fransa mücadelesinde görev yapmıştı. Öte yandan Arjantin-Hollanda maçının tartışmalı hakemi İspanyol Mateu Lahoz'un da artık kupada başka maçta görev almayacağı öne sürüldü.







