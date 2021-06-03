Fransa Ligi 18 takıma düşürülüyor

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 2023-2024 sezonundan itibaren 18 takımla oynanacağı duyuruldu.



Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamaya göre, halihazırda 20 takımla oynanan ligden 2022-2023 sezonunda 4 takım düşecek.



Aynı sezon alt ligden ise 2 takım yükselecek ve Ligue 1, 2023-2024 sezonunda 18 takımla yoluna devam edecek.



Açıklamada, yine 20 takımın mücadele ettiği Ligue 2'deki sayının da 18'e düşürülmesi için çalışma yapılacağı belirtildi.



