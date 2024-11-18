Fransa, liderliği Milano'da aldı!

Fransa, İtalya'yı San Siro'da 3-1 mağlup etti ve UEFA Uluslar A Ligi 2. Grubu lider tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fransa, liderliği Milano'da aldı!
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18 Kasım 2024 00:43
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 6. hafta maçında İtalya ile Fransa karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza / San Siro'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Fransa 3-1'lik skorla kazandı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 2 ve 65. dakikalarda Adrien Rabiot, 33. dakikada Guglielmo Vicario kendi kalesine attı.

İtalya'nın tek golü 35. dakikada Andrea Cambiaso'dan geldi.

Fransa, bu galibiyetle birlikte puanını 13'e çıkardı ve liderlik koltuğunu İtalya'dan aldı.

İtalya ise 13 puanda kaldı ve liderliği Fransa'ya devretti.

Fransa ve İtalya, UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu için sekizli finalde mücadele edecek.

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