Fransa İzlanda maçı hangi kanalda? Fransa İzlanda Canlı yayını

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Chievo'da Lorenzo D'Anna'dan boşalan teknik direktörlük görevine Gian Piero Ventura getirildi.



Chievo Kulübü, 70 yaşındaki İtalyan teknik adam Ventura ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



Ülkesinde Venezia, Lecce, Cagliari, Sampdoria, Udinese, Napoli, Bari ve Torino gibi birçok ekipte görev yapan tecrübeli teknik direktör, son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.



Serie A'da geride kalan 8 haftada galibiyet elde edemeyen Chievo, son sırada bulunuyor.



Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, perşembe günü Türkiye ile oynayacakları hazırlık maçının, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Kuzey İrlanda maçı öncesinde iyi bir sınav olacağını söyledi.



Bosna Hersek kafilesi, yarın Rize'de oynanacak maç için Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan kalkan uçakla Trabzon'a gitti.



Hareket öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Prosinecki, kendileri için önemsiz maç olmadığını belirterek, "Türkiye maçı, Uluslar Ligi'nde oynayacağımız Kuzey İrlanda maçı öncesinde iyi bir sınav olacak." dedi.



Türkiye'ye karşı, daha önce milli takımda yeterli süre alamayan isimlere de şans vereceğini aktaran Prosinecki, "Türkiye'ye en iyi oyunumuzu sergilemek için gidiyoruz. İyi bir atmosfer yakaladığımızı, formumuzun iyi olduğunu düşünüyoruz. En önemlisi de oyuncuların tamamının sağlıklı olması." ifadelerini kullandı.



Prosinecki, 15 Temmuz'da Kuzey İrlanda ile oynayacakları maça da değinerek, "Skor her zaman önemli. İyi bir skor için elimizden geleni yapacağız." yorumunu yaptı.



Trabzon'a giden Bosna Hersek kafilesi, buradan kara yolu ile yarınki hazırlık maçının oynanacağı Rize'ye geçecek.



Türkiye ile Bosna Hersek arasında Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Geçen sezon Milan'da forma giydikten sonrageri dönen, İtalya basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.Juventus'tan ayrılmasının hata olduğunu söyleyen Bonucci, "Juventus'ta son 4 ayda gururum incinmişti ve etkilenmiştim. Doğru karar verecek durumda değildim. Buradan ayrıldığımda hata yaptığımı anladım. İstediğim tek şey, Juventus'a geri dönmekti. Fırsatım olduğu için şanslıyım" şeklinde konuştu.Juventus'tan ayrılmadan önce Allegri ile yaşadığı sorunlara değinen Bonucci, "Allegri ile sorunları unuttuk. Zeki ve olgun insanlar olarak hedefe odaklanmış durumdayız." dedi.Bonucci sözlerini, "Futbolu bıraktığımda teknik direktörlük yapmak istiyorum. En büyük hayalim, Juventus'u çalıştırmak" ifadeleriyle tamamladı.'danne zam geldi! UEFA, Uluslar Ligi'nde gruplarını lider bitirecek takımlara verilecek para ödülünün %50 oranında arttığını açıkladı.Yeni ödül düzenlemesine göre D Grubu'nu kazanan 750 bin Euro, C Grubu'nu kazanan 1.25 milyon Euro, B Grubu'nun lideri 1.5 milyon Euro ve A Grubu'nun birincisi 2.25 milyon Euro kazanacak.UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan ise UEFA tarafından 6 milyon Euro kazanacak. İkinci, 4.5 milyon Euro, üçüncü 3.5 milyon Euro ve dördüncü 2.5 milyon Euro'yu kasasına koyacak.Fransa Futbol Federasyonu Başkanı, Real Madrid'de forma giyen'ya milli takım kapısının kapandığını söyledi.Ülke basınına konuşan Le Graet, 2015'ten bu yana milli takıma seçilmeyen Benzema'nın form grafiğine değinerek, "Benzema'nın Fransa Milli Takımı'na seçilme şansı kalmadı. Uzun zamandır form durumu da zaten çok düşük." dedi.Benzema ile Fenerbahçe'de forma giyen Mathieu Valbuena arasındaki davaya da değinen Başkan Le Graet, "İkili arasındaki dava 3-4 yıldır devam ediyor. Kararın şimdiye kadar çoktan çıkması gerekirdi. Bu konu da Benzema'nın durumunu zorlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.Benzema hakkında devam eden dava, "Mathieu Valbuena'nın mal varlığını gasp etme girişimi." kapsamında yürütülüyor. Davada, özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun Valbuena'ya gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin avro istendiği öne sürülüyor.Söz konusu suçlamalarla ilgili Karim Benzema ve diğer sanıklar aleyhine 5 Kasım 2015'te dava açılmış, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps da bu nedenle Benzema'ya milli takım kapısını kapatmıştı. Deschamps, Cezayir asıllı Müslüman futbolcuyu kadroya dahil etmemesinden dolayı, ırkçılık yaptığı eleştirilerine de maruz kalmıştı.