Fransa - İsviçre maçı ilk 11'leri

UEFA EURO 2020'deki futbol şöleninde heyecan 22:00'deki maçla devam ediyor.



22:00: Fransa - İsviçre (Bükreş)



EURO 2020 son 16 turunda Fransa ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Fransa, en zorlu grupta Almanya, Portekiz ve Macaristan'ın önünde bitirmişti. Son iki maçtır kazanamayan Fransa bu maçta silkelenmek istiyor. Golcülüğü tartışılmaz Benzema, MBappe, Griezmann gibi isimlerin bugün devrede olması bekleniyor.



Avrupa Şampiyonaları'nda son 16 turunun ötesine geçemeyen İsviçre bu şanssızlığını kırabilmek için Fransa'ya karşı büyük konsantrasyon içerisinde. Kaptan Granit Xhaka Fransa karşısında yüzde 120'lerini verirlerse kazanabileceklerini açıkladı. Öte yandan Fransa, İsviçre'ye karşı hiç bir resmi maçı kaybetmedi. 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.



İlk 11'ler



Fransa: Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembe; Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann; Benzema, Mbappe.



İsviçre: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri, Embolo; Seferovic.







