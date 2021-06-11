Fransa - İsviçre maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 son 16 turu karşılaşmasınra Fransa'yla İsviçre karşı karşıya gelecek. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Fransa'nın karşılaşmada kazanmasına 1,44 oran verilirken İsviçre'nin kazanmasına 4,90 oran belirlendi. Maçın beraberlik oranı 3,25 olarak değerlendirilirken 2,5 ÜST oranı 1,91, 2,5 ALT oranı ise 1,54 olarak bültende yer aldı. FRANSA - İSVİÇRE MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
Fransa - İsviçre karşılaşmasında Karim Benzema'nın gol atmasına 2,20 oran verilirken Kylian Mbappe'nin gol atmasına 2,27'lik oran belirlendi. İsviçre'de Haris Seferovic'in gol atmasına 3,80 oran verilirken Xherdan Shaqiri'nin gol atmasına ise 4,80'lik oran belirlendi. KIRMIZI KART OLUR MU?
Karşılaşma için açılan özel bahislerde Kırmızı kart olur seçeneğine 3,85 oran belirlendi. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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