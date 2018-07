Fransa Hırvatistan maçı bugün saat kaçta? Fransa Hırvatistan final maçı hangi kanalda?

63 14 Temmuz 17.00 St. Petersburg 61. maçın kaybedeni 62. maçın kaybedeni 64 15 Temmuz 18.00 Moskova 61. maçın kazananı 62. maçın kazananı





Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı ve finalin programı ise şöyle:Turnuvada farklı kıtalardan 32 ülke mücadele edecek. Afrika'dan 5 ülke, Avrupa'dan 14 ülke, Asya'dan 5 ülke, Güney Amerika'dan 5 ülke, Kuzey ve Orta Amerika'dan ise 3 ülke Rusya'da gerçekleştirilecek 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edecek. İşte turnuvada yer alacak ülkeler:Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, "İstatistikleri de hangi rakibe karşı oynadığımızı da önemsemiyorum. Finalden keyif almak ve elimizden gelenin en iyisini yapmak için buraya geldik." dedi.Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde yarın Fransa ile oynayacağı maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Dalic, yoğun çalışmadıklarını ve daha çok dinlenmeyi tercih ettiklerini söyledi.Hırvatistan vatandaşı olarak final kalmaktan onur duyduğunu kaydeden Dalic, taraftarların milli takımın arkasındaki en büyük güç olduğunu ifade etti.Dalic, milli takımdaki futbolcuların yarınki final maçının öneminin farkında olduğunu söyleyerek, "Ufak tefek sorunlarımız var ancak bunları da çözeceğimize inanıyorum. Eğer çözemezsek de endişe etmiyorum, çünkü elimde değiştirebileceğim oyunculara sahibim." yorumunu yaptı.Takımdaki oyuncuların üzerinde baskı oluşturmak istemediğini söyleyen Dalic, "Onların Dünya Kupası'nda futbol oynayarak eğlenmelerini istiyorum." diye konuştu.Dalic, istatistikleri de hangi rakibe karşı oynadıklarını da önemsemediğini belirterek, "Finalden keyif almak ve elimizden gelenin en iyisini yapmak için buraya geldik. Bu hak ettiğimiz bir an ve bu anın keyfini çıkarmak istiyoruz. Tüm dünya Hırvatistan'ı izliyor ve büyük çoğu bizi destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.Takım kaptanı Luka Modric de Dünya Kupası'nı kazanmak istediklerini ifade ederek, Dalic'in ve Mario Mandzukic'in takım üzerindeki olumlu etkisinin büyük olduğunun altını çizdi.veeski futbolcusu, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi eleyen golü atan Hırvat golcü Mario Mandzukic'i övdü.Mandzukic'in önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Stefan Effenberg, "Bayern Münih'in onu neden sattığını asla anlamadım. Dünyanın en iyi 3 forvetinden biri. Takımı için sürekli çalışıyor. İngiltere'ye attığı gol çok önemliydi" ifadelerini kullandı.Stefan Effenberg sözlerini "Mandzukic genç olsaydı, değeri en az 200 milyon euro ederdi. Onu, Neymar'a 10 kere tercih ederim" şeklinde tamamladı.Arjen Robben ise Mandzukic için "O bir savaşçı. Takımınızda her zaman isteyeceğiniz bir oyuncu. En becerikli golcü olmayabilir ama her zaman önemli golleri atıyor" dedi.Milli Takım Teknik Direktörü, 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile yapacakları final karşılaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde Hırvatistan ile oynayacağı maç öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deschamps, "Böyle bir maçı oynamak büyük bir ayrıcalıktır. Bu finali en iyi şekilde hazırlamaya çalıştık. Huzur, güven ve konsantrasyon gerekiyor. Final maçı öncesi en önemli üç kelime bunlar." dedi.Deschamps, daha önceki kupalarda final karşılaşmalarını tecrübe ettiklerini belirterek, bu maçlarda takımı en iyi şekilde hazırlamak ve rakibi iyi analize etmek gerektiğini söyledi.Takımda bir çoşku olmadığını ancak futbolcuların finalde olmaktan memnun olduklarını kaydeden Deschamps, maç sonucunun belirleyici olacağını ifade etti.