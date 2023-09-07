Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile Stephen Kenny'nin yönetimindeki İrlanda karşı karşıya geldi.



Parc des Princes'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Fransa 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 18. dakikada Aurelien Tchouameni ve 48. dakikada Marcus Thuram kaydetti.



Bu sonuçla birlikte grupta 5'te 5 yapan Fransa 15 puana yükselirken, İrlanda 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Fransa deplasmanda Hollanda ile karşılaşırken, İrlanda da kendi maç haftasında Hollanda'yı ağırlayacak.



