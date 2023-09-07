Fransa hata yapmadı, 15 puana ulaştı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Fransa, evinde İrlanda'yı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fransa hata yapmadı, 15 puana ulaştı
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07 Eylül 2023 23:45
Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile Stephen Kenny'nin yönetimindeki İrlanda karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Fransa 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 18. dakikada Aurelien Tchouameni ve 48. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

Bu sonuçla birlikte grupta 5'te 5 yapan Fransa 15 puana yükselirken, İrlanda 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Fransa deplasmanda Hollanda ile karşılaşırken, İrlanda da kendi maç haftasında Hollanda'yı ağırlayacak.

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