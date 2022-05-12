Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Fransa finale rahat çıktı

Fransa finale rahat çıktı

EuroBasket'te Fransa, yarı finalde Polonya'yı 95-54 mağlup ederek finale çıktı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 95-54 mağlup eden Fransa, turnuvanın ilk finalisti oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'dan oynanan maçta 2013 şampiyonu Fransa, "peri masalı"nı sürdürmek isteyen Polonya ile karşılaştı.

İlk çeyreği 15-9, devreyi 34-18, üçüncü çeyreği de 64-36 önde geçen Fransa, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 95-54 kazanarak adını finale yazdırdı.

Şampiyona tarihinde 1949, 2011 ve 2013'ün ardından dördüncü kez final biletini alan Fransa, pazar günü Almanya-İspanya maçının galibiyle karşılaşacak.

Fransa'da Guerschon Yabusele 22 sayı, 4 ribaunt, Evan Fournier ve Elie Okobo 10'ar sayıyla oynadı. A.J. Slaughter ve Michal Michalak'ın 9'ar sayı kaydettiği Polonya'da ise çift haneleri gören oyuncu olmadı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya5401431368639
2Türkiye5302403378258
3Karadağ530238137838
4Belçika530238438318
5Bulgaristan5104427475-486
6Gürcistan5104381425-446
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