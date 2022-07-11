Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da ismi sır gibi saklanan yeni golcü ortaya çıktı. Başkan Yüksel Yıldırım'ın, "Fransa'dan yıldız bir forvetle görüşüyoruz" açıklamasının arka planında Moussa Konate isminin yattığı belirtildi.



KONATE DE SAMSUNSPOR'A SICAK



Kırmızı-beyazlıların, geçtiğimiz sezon Sivasspor'da kiralık oynayan Senegalli ile görüşmelerde son aşamaya geldi. Bonservisi Fransız ekibi Dijon'da bulunan 29 yaşındaki forvet, teklife olumlu yaklaşırken; kulübüyle pazarlıkların sonlanmak üzere olduğu öğrenildi.



SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR



2023'e kadar sözleşmesi bulunan ve forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapabilen Moussa Konate'nin bonservisiyle Samsunspor'a imza atması bekleniyor.





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