Fransa'dan Jean Onana'ya talip çıktı

Fransız ekibinin Onana'yı devre arasında transfer etmek için Beşiktaş ile görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Marsilya'da tamamlayan 24 yaşındaki futbolcunun da yeniden Fransa'ya dönmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş 'ın ara transferde yollarını ayırmak istediği Kamerunlu ön liberosu'yla Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint- Etienne'nin ilgilendiği öne sürüldü.