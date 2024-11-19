Fransa'dan Jean Onana'ya talip çıktı

Beşiktaş'ın Kamerunlu ön liberosu Jean Onana'yı Fransız ekibi Sain Etienne'nin kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Twitter
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Fransa'dan Jean Onana'ya talip çıktı
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19 Kasım 2024 11:22
Beşiktaş'ın ara transferde yollarını ayırmak istediği Kamerunlu ön liberosu Jean Onana'yla Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint- Etienne'nin ilgilendiği öne sürüldü. 

FRANSAYA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Fransız ekibinin Onana'yı devre arasında transfer etmek için Beşiktaş ile görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Marsilya'da tamamlayan 24 yaşındaki futbolcunun da yeniden Fransa'ya dönmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. 
 

 
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