Fransa'dan Jankat Yılmaz'a ilgi yazısı!

Fransız ekibi Reims, Galatasaray'ın genç kalecisi Jankat Yılmaz için kulübe ilgi yazısı gönderdi.

, Fotoğraf; Instagram
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Fransa'dan Jankat Yılmaz'a ilgi yazısı!
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13 Temmuz 2023 10:09
Galatasaray'ın genç kalecisi Jankat Yılmaz için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Avrupa'dan scoutlar tarafından takip edilen 18 yaşındaki genç file bekçisi için Reims, Galatasaray'a ilgi yazısı gönderdi.

RESMİ TEKLİF YOK

Ancak Fransızlar, sarı- kırmızılı kulübün Jankat'la ilgili planlamasından dolayı resmi teklif yapmadı. Reims, Okan Buruk'un Jankat kararını bekliyor.

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