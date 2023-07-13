Fransa'dan Jankat Yılmaz'a ilgi yazısı!

Galatasaray'ın genç kalecisi Jankat Yılmaz için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Avrupa'dan scoutlar tarafından takip edilen 18 yaşındaki genç file bekçisi için Reims, Galatasaray'a ilgi yazısı gönderdi.
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Ancak Fransızlar, sarı- kırmızılı kulübün Jankat'la ilgili planlamasından dolayı resmi teklif yapmadı. Reims, Okan Buruk'un Jankat kararını bekliyor.
Avrupa'dan scoutlar tarafından takip edilen 18 yaşındaki genç file bekçisi için Reims, Galatasaray'a ilgi yazısı gönderdi.
RESMİ TEKLİF YOK
Ancak Fransızlar, sarı- kırmızılı kulübün Jankat'la ilgili planlamasından dolayı resmi teklif yapmadı. Reims, Okan Buruk'un Jankat kararını bekliyor.