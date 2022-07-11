Fransa'dan, İtalya'ya farklı tarife

Avrupa Kadınlar Şampiyonası D Grubu'nda Fransa ile İtalya karşı karşıya geldi. Fransa, mücadeleyi 5-1 kazandı.



Fransa'ya galibiyeti getiren golleri; 9, 40 ve 45. dakikalarda Grace Geyoro, 12. dakikada Antoinette Katoto ve 38. dakikada Delphine Cascarino attı. italya'nın tek golü 76. dakikada Martina Piemonte'den geldi.



Bu sonucun ardından Fransa, gruba 3 puanla başladı. İtalya ise ilk maçta puanla tanışamadı. Grubun bir sonraki haftasında Fransa, Belçika ile karşılaşacak. İtalya ise İzlanda ile kozlarını paylaşacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ