Fransa'dan Cengiz Ünder yorumu!

Fenerbahçe'nin Marsilya'da kadrosuna kattığı Cengiz Ünder için Fransa'dan bir yorum geldi. Fransız basınında yer alan haberde, milli futbolcunun henüz sarı-lacivertli takıma fayda sağlayamadığı belirtildi.

, Fotoğraf; AA
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Fransa'dan Cengiz Ünder yorumu!
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17 Kasım 2023 09:45
Fenerbahçe'ye sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Cengiz Ünder, şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

Antalyaspor maçında sakatlanmasının ardından iyileşmesine rağmen henüz toparlanamayan milli oyuncuyu sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada eleştirmişti. Cengiz'e bir eleştiri de Fransa'dan geldi.

Fransız basınında, "Sakatlıkları nedeniyle zayıflayan Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüşü pek de planladığı gibi gitmiyor" başlığı ile verilen haberde; Cengiz'in Fenerbahçe'ye şu ana kadar fayda sağlayamadığını vurgulandı.

Fenerbahçe'de şu ana kadar 8 maçta sahaya çıkan milli futbolcu, 1 asist yaptı.

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