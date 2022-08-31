Fransa'dan Burak Kapacak için teklif

Fransız basını, Bordeaux'un Fenerbahçe'ye Burak Kapacak için teklif yaptığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fransa'dan Burak Kapacak için teklif
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31 Ağustos 2022 14:50
Fenerbahçe'ye geçen sezon gelen ancak süre alamayan Burak Kapacak için sarı-lacivertlilere Fransa'dan bir teklif geldi.

OPSİYONLU KİRALIK TEKLİFİ

Fransız basınında yer alan haberde; Bordeaux'un, 22 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye teklif yaptığı belirtildi. Bordeaux'un teklifinin satın alma opsiyonlu kiralık olduğu aktarıldı.

TRANSFERİ İPTAL OLMUŞTU

Fransız ekibi, Bursaspor döneminde de genç futbolcuyu kadrosuna katmak istemiş ancak transfer son anda iptal olmuştu. Burak Kapacak, ardından Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

SADECE 7 MAÇTA OYNADI

Burak Kapacak, geçen sezondan bu yana Fenerbahçe'de sadece 7 maçta süre aldı.

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