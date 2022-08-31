Fransa'dan Burak Kapacak için teklif

Fenerbahçe'ye geçen sezon gelen ancak süre alamayan Burak Kapacak için sarı-lacivertlilere Fransa'dan bir teklif geldi.



OPSİYONLU KİRALIK TEKLİFİ



Fransız basınında yer alan haberde; Bordeaux'un, 22 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye teklif yaptığı belirtildi. Bordeaux'un teklifinin satın alma opsiyonlu kiralık olduğu aktarıldı.



TRANSFERİ İPTAL OLMUŞTU



Fransız ekibi, Bursaspor döneminde de genç futbolcuyu kadrosuna katmak istemiş ancak transfer son anda iptal olmuştu. Burak Kapacak, ardından Fenerbahçe'ye imza atmıştı.



SADECE 7 MAÇTA OYNADI



Burak Kapacak, geçen sezondan bu yana Fenerbahçe'de sadece 7 maçta süre aldı.





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