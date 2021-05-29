Fransa'dan açıklama geldi: "Belhanda ile yüzde 90 anlaştık"

Sezon ortasında Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda için Fransa'dan açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fransa'dan açıklama geldi: 'Belhanda ile yüzde 90 anlaştık'
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29 Mayıs 2021 16:40
Galatasaray'da zemin eleştirisinin ardından yollar ayrılan Younes Belhanda, eski kulübü Montpellier ile büyük oranda anlaştı.

Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, 30 yaşındaki futbolcuyla yüzde 90 oranında anlaşma sağladıklarını söyledi.

"BELHANDA İLE %90 ANLAŞTIK"

Belhanda ile görüştüklerini söyleyen Nicollin, "Belhanda, Galatasaray'dan gönderildikten sonra benimle temasa geçti ve geri dönmek istediğini iletti. 10 gün önce tekrar görüştük. Belhanda'ya bizim teklifimize göre çok daha iyi teklifler, çok daha egzotik öneriler var ancak ailesi ile birlikte buraya geri gelmek istiyor. Buraya geri gelmek istemesi beni çok mutlu etti. Yüzde 90 oranında anlaşma sağladık diyebilirim ancak futbolda imza olmadığında bir şeylerin bittiğini söylemek kolay değil. Ne kadar kaliteli ve üst düzey bir oyuncu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 131 maça çıkan Belhanda, 22 gol ve 26 asistlik performans sergilemişti. Montpellier altyapısından yetişen Belhanda, 2009-2013 yılları arasında Fransız ekibinde başarılı bir dönem geçirmişti.


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