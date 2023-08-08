Fransa'da Yunus Akgün kararı!

Nantes'in Yunus Akgün için yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydedemediği ve 23 yaşındaki futbolcunun dosyasını kapattığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Fransa'da Yunus Akgün kararı!
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08 Ağustos 2023 17:46
Galatasaray forması giyen ve adı son dönemde özellikle Avrupa'dan ekiplerle anılan Yunus Akgün için yeni bir haber gündeme geldi.

Fransız basınında yer alan habere göre, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen takımlardan biri olan Nantes'in bu transferden vazgeçtiği öne sürüldü.

TRANSFER DOSYASI KAPATILDI

Nantes'in Yunus Akgün için yaptığı transfer görüşmelerinde ilerleme kaydedemediği aktarıldı. Fransız ekibinin bu nedenle milli futbolcunun transfer dosyasını kapattığı belirtildi.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ

Yunus Akgün'ün piyasa değerinin 7 milyon euro olduğu hatırlatıldı. Galatasaray'ın da genç oyuncusu için bu rakama yakın bir bedel talep ettiği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



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