Fransa'da Yunus Akgün kararı!

Galatasaray forması giyen ve adı son dönemde özellikle Avrupa'dan ekiplerle anılan Yunus Akgün için yeni bir haber gündeme geldi.
Fransız basınında yer alan habere göre, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen takımlardan biri olan Nantes'in bu transferden vazgeçtiği öne sürüldü.
TRANSFER DOSYASI KAPATILDI
Nantes'in Yunus Akgün için yaptığı transfer görüşmelerinde ilerleme kaydedemediği aktarıldı. Fransız ekibinin bu nedenle milli futbolcunun transfer dosyasını kapattığı belirtildi.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ
Yunus Akgün'ün piyasa değerinin 7 milyon euro olduğu hatırlatıldı. Galatasaray'ın da genç oyuncusu için bu rakama yakın bir bedel talep ettiği iddia edildi.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın altyapısından yetişen Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Fransız basınında yer alan habere göre, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen takımlardan biri olan Nantes'in bu transferden vazgeçtiği öne sürüldü.
TRANSFER DOSYASI KAPATILDI
Nantes'in Yunus Akgün için yaptığı transfer görüşmelerinde ilerleme kaydedemediği aktarıldı. Fransız ekibinin bu nedenle milli futbolcunun transfer dosyasını kapattığı belirtildi.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ
Yunus Akgün'ün piyasa değerinin 7 milyon euro olduğu hatırlatıldı. Galatasaray'ın da genç oyuncusu için bu rakama yakın bir bedel talep ettiği iddia edildi.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın altyapısından yetişen Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.