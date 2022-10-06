Fransa'da tepki çeken arama

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3'üncü maçında Trabzonspor'un Monaco'ya konuk olduğu maç öncesinde Fransız güvenlik güçlerinin bordo mavili taraftarları köpekle araması tepki çekti.Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H grubundaki rakibi Monaco ile karşı karşıya geldi. TSİ 19.45'te başlayan karşılaşma öncesinde maçı izlemek için II. Louis Stadyumu'na giden taraftarlara Fransız polisleri tarafından arama yapıldı.Stat girişinde güvenlik gerekçesiyle yapılan aramalara kurt köpekleri eşlik etti. Maça girmek için stat önünde bekleyen taraftarların sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.