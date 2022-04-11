Fransa'da sandıktan Karim Benzema çıktı!

Fransa 2022 cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kişi oyunu Karim Benzema'ya verdi.Fransız vatandaş Karim Benzema'nın adının yazılı olduğu kağıdı oy pusulası zarfının içine koydu ve görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.Karim Benzema ile ilgili bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.