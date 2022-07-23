Fransa'da pole pozisyonu Charles Leclerc'in

Formula 1 Fransa GP'de pole pozisyonu Ferrari'den Charles Leclerc'in oldu!

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fransa'da pole pozisyonu Charles Leclerc'in
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23 Temmuz 2022 18:16
Formula 1 Fransa Grand-Prix'si öncesi pole pozisyonunun sahibi Ferrari'den Charles Leclerc oldu.

Puan sıralamasında ikinci olan Charles Leclerc, ilk sıradaki Max Verstappen'den daha iyi turlar atarak ilk cebin sahibi oldu. Max Verstappen ise ikinci sırayı aldı. Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez ise üçüncü cebi almayı başardı.

Mercedes'ten Lewis Hamilton 4'üncü, George Russell ise 6'ıncı sıray aldı. İki Mercedes'in arasına girmeyi başaran isimse McLaren'den Lando Norris oldu.



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