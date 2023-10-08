Fransa'da olay çıktı! Kaleciye havai fişek attılar!

Montpellier ile Clermont'un karşı karşıya geldiği maçta, kaleci Mory Diaw'a tribünlerden atılan havai fişek isabet etti. Tecrübeli kaleci olay sonrası bilincini kaybetti. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fransa'da olay çıktı! Kaleciye havai fişek attılar!
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08 Ekim 2023 18:30
Son güncelleme 08 Ekim 2023 18:33
Fransa'da oynanan Montpellier ile Clermont maçı yaşanan olaylar sebebiyle durduruldu.

Maçın 90. dakikasında Clermont kalecisi Mory Diaw'a tribünlerden atılan havai fişek isabet etti.

Bir anda yere yığılan file bekçisinin bilincini kaybettiği aktarıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu oyuncu için net bir açıklama yapılmadı. Olay sonrası hakem oyuncuları soyunma odasına gönderdi. Karşılaşmada Montpellier'in 4-2 üstünlüğü bulunuyordu.

Öte yandan Clermont forması giyen Neto'da olay sonrası seyirciye orta parmağını gösterdiği için kırmızı kart gördü.

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