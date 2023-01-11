Fransa'da Noel Le Graet görevinden alındı!

Kısa bir süre önce Zinedine Zidane ile ilgili yaptığı açıklamalara gündeme gelen Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet görevinden alındı.



Fransa Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Le Graet'in görevinden alındığı ve yardımcısı Philippe Diallo'nun geçici olarak başkanlık koltuğuna geçtiği aktarıldı.



NE DEMİŞTİ?



Le Graet, Zidane için, "Zidane, Brezilya'ya mı gidiyormuş? Diyecek hiçbir şeyim yok. Nereye isterse gitsin. Avrupa'da büyük bir kulübe de gidebilir, milli takım da çalıştırabilir. Derdim değil. Beni arasa telefonunu açmam. Kesinlikle açmam. Hem açıp ne diyeceğim? 'Merhaba Beyefendi, üzülme, bir kulüp bulursun, aramaya devam et. Ben de Deschamps ile yola devam ediyorum' mu diyeceğim. Zidane da kendisine bir kulüpte veya milli takım da özel bir program ayarlayabilir." demişti.



Bu sözlerinin tepki çekmesinin ardından özür dileyen Fransız futbol adamı, "Onun oyunculuğu ve teknik direktörlüğü hakkındaki düşüncelerimi kesinlikle yansıtmayan bu sözler için özür dilerim." ifadelerini kullanmıştı.





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