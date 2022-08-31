Fransa'da Mustafa Muhammed kasırgası

Nantes'ta Mustafa Muhammed rüzgarı dinmiyor. Galatasaray'dan kiralık Mısırlı golcü, son dakikalarda attığı golle takımına 1 puan kazandırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Fransa'da Mustafa Muhammed kasırgası
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31 Ağustos 2022 21:56
Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Strasbourg ile Nantes karşı karşıya geldi. Stade de la Meinau'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Strasbourg, 28. dakikada Habib Diallo'nun golüyle öne geçti. Nantes, 85. dakikada Galatasaray'dan kiraladığı Mustafa Muhammed'in golüyle eşitliği sağladı.

Mustafa Muhammed, Ligue 1'deki son 3 maçında 2 gol atıp 2 asist yaptı.

Bu sonuçla Nantes 6, Strasbourg ise 3 puana yükseldi.

Nantes, gelecek hafta Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Strasbourg ise Brest deplasmanına gidecek.

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