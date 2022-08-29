Fransa'da Mustafa Muhammed'e büyük övgü

Sezon başında Galatasaray'dan Nantes'a kiralanan Mustafa Muhammed golsüz geçirdiği ilk 3 maçın ardından Toulouse maçında kendini buldu. Nantes'ın 1-0 mağlup kapattığı ilk devrenin ardından oyuna giren Mısırlı golcü, yaptığı 1 gol ve 1 asist ile 3-1'lik galibiyette önemli rol oynadı.



Maçın ardından Muhammed'e övgüler yağdıran Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, "Forvetlerimiz uzun zamandır gol atamıyordu. Toulouse maçında hem Mustafa Muhammed'in hem de Evann Guessand'ın gol atması hem takıma hem de bu oyunculara özgüven getirecektir." dedi.



Mustafa Muhammed'in performansın ayrıca parantez açan Kombouare, "Mustafa saha içinde bize çok fazla çözüm sunuyor ve çok hırslı bir oyuncu. Kale önünde çok yetenekli bir golcü ve çok iyi kafa vuruşları yapabiliyor. Ona daha fazla orta açmamız gerek." ifadelerini kullandı.



Sezon başında Galatasaray'dan Nantes'a kiralanan Mustafa Muhammed, Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 58 maçta 17 gol 5 asistlik performans sergilemişti.



Görsel Kaynak: Nantes Twitter







