Fransa'da Karim Benzema krizi!

Fransa Milli Takımı'nda Karim Benzema krizi yaşanıyor.



2015-2021 yılları arasında Mathieu Valbuena ile yaşadığı sıkıntıların ardından milli takımdan uzak kalan golcü futbolcu, bu kez milli takım teknik direktörü Didier Deschamps için flaş bir paylaşımda bulundu.



Didier Deschamps, sakatlğı nedeniyle Dünya Kupası'nda yer alamayan Benzema için, "Karim'e acelemiz olmadığını ve sakatlığını halletmesi gerektiğini söyledim. Uyandığımda kimseye haber vermeden gittiğini öğrendim. Karim bana hazır olmadığını söylemişti" diye konuştu.



Deschamps'ın paylaşımının ardından Benzema, Instagram hesabından Fransız çalıştırıcının sözlerinin yer aldığı bir görsel paylaştı ve "Yalancı" ifadesini yazdı. Benzema bu paylaşımına ayrıca palyaço emojisi koydu.





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