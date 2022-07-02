Fransa'da ikinci tur Jakobsen'in

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) ikinci etabını, Quick-Step Alpha Vinyl takımının Hollandalı sporcusu Fabio Jakobsen kazandı.



Bu yıl 109'uncusu düzenlenen turun Danimarka'nın Roskilde ile Nyborg kentleri arasındaki 202,2 kilometrelik ikinci etabında Jakobsen, 4 saat 34 dakika 34 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.



Jumbo-Visma takımından Belçikalı Wout Van Aert, ikinci olduğu etap sonunda sarı mayoyu ele geçirdi. Trek-Segafredo takımından Danimarkalı Mads Pedersen ise etapta üçüncülüğü elde etti.



Organizasyon, 3 Temmuz Pazar günü Danimarka'nın Vejle ile Sonderborg kentleri arasındaki 182 kilometrelik üçüncü etapla devam edecek.



Tur, 21 etap sonunda 24 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.



