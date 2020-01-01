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Fransa'da hayal kırıklığı

Fransa'nın EURO 2020'den elenmesi ülke basınına "hayal kırıklığı" olarak yansıdı.

Fransa'da hayal kırıklığı
Fransız basını, Fransa'nın 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turunda İsviçre'ye penaltılarla yenilerek elenmesini "hayal kırıklığı" olarak gördü.

Spor gazetesi L'Equipe, maçın bitimine 10 dakika kala 3-1 önde olan Fransa'nın İsviçre'ye penaltı atışlarında yenilerek elenmesini "sahadan silindiği" şeklinde yorumladı.

La Provence gazetesi ise, İsviçre'nin Fransa'yı 2 gole yakalaması ardından penaltılarda yenmesini "Fransa'nın batışı" olarak gördü.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Le Parisien, Fransa'nın Kylian Mbappe'nin penaltı atışını kaçırmasıyla elenmesini, "hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi.

Le Figaro, çılgın bir maçın ardından "Mavilerin'' hayallerinin yıkıldığını vurgularken, Le Monde ile RMC Sport da, şampiyonluğun birinci adayı olan Fransa'nın elenmesini "hayal kırıklığı" şeklinde tanımladı.

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