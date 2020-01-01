Fransa'da futbolcuların aileleri birbirine girdi

EURO 2020'nin en büyük favorisi olan Fransa, son 16 turunda İsviçre'ye elenince yer yerinden oynadı. Maçı izlemek için Bükreş'te bulunan Adrien Rabiot, Paul Pogba ve Kylian Mbappe'nin aileleri yaşananlar sonrası büyük hayal kırıklığı yaşarken birbirlerine girdi. Adrien Rabiot'un annesi Veronique Rabiot, İsviçre'nin Gavranovic'le bulduğu üçüncü golde Paul Pogba'nın hatalı olduğunu belirterek yıldız oyuncuyu suçladı. Ardından Veronique Rabiot ile Pogba'nın aile üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı.



MBAPPE'YE SARDI



Son penaltıda topun başına geçen Mbappe'nin, atıştan yararlanamamasına öfkelenen Adrien Rabiot'un annesi, bu kez de golcü oyuncunun aile üyeleriyle tartıştı. Mbappe'nin babasıyla tartışan Rabiot'un annesi, oğlunun kibir dolu olduğunu ve bu tavrını değiştirmesi gerektiğini söyledi. Turnuvayı gol atamadan tamamlayan Mbappe'nin babasının da oğluna yönelik eleştirileri kabul etmediği ve oldukça sinirlendiği ifade edildi. Yaşanan bu tatsız olay, Fransa'da büyük yankı uyandırdı.



BUNALIMA GİRDİ



İsviçre maçında son penaltıyı kaçıran ve Fransa'nın Avrupa Şampiyonası'na son 16'da veda etmesine sebep olan Kylian Mbappe bunalıma girdi.



FUTBOL ACIMASIZ



Fransız yıldız Paul Pogba, EURO 2020'ye veda edilmesinin ardından sosyal medya hesabından özür mesajı paylaştı ve şunları söyledi: "Bazen futbol acımasız olabiliyor. Maç bize hüzün, rakibimize mutluluk getirdi. İşte futbolun güzelliği bu. Başımızı dik tutacağız ve daha güçlü döneceğiz."



