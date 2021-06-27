Fransa'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası sona erdi

Okçuluk Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen 3. etabı sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fransa'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2021 18:08
Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. etabı Fransa'da düzenlendi.

Başkent Paris'te gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi klasik yayda Mete Gazoz, Samet Ak, Ali Aydın, Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Asya Karataylı temsil etti.

Klasik yay bireysel yarışmalarda erkeklerde Mete Gazoz, takım müsabakalarında ise kadın ve karışık milli takımları, çeyrek finale kadar yükseldi.

Milliler, organizasyonu madalyasız tamamladı.

Dünya Kupası'nın Paris ayağında bireyselde klasik yay kadınlarda Hint sporcu Deepika Kumari, erkeklerde ABD'li Brady Ellison; makaralı yay kadınlarda Kolombiyalı Sara Lopez, erkeklerde Hint Abhishek Verma altın madalya kazandı.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.