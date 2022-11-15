Fransa'da büyük şok: Karim Benzema
Karim Benzema, Fransa'nın bugünkü antrenmanında sakatlandı.
Fransa'nın yıldızı Karim Benzema, Dünya Kupası'ndaki ilk maçına 72 saatten az süre kala sakatlandı.
22 Kasım'daki Avustralya maçı öncesi sakatlanan Karim Benzema, antrenmanı yarıda bıraktı. Fransa cephesi, Benzema'nın sakatlığının ciddi olabileceği düşünülürken tedavisine hemen başlandı.
Karim Benzema'nın durumu, yapılacak ayrıntılı kontrollerin ardından netlik kazanacak.
22 Kasım'daki Avustralya maçı öncesi sakatlanan Karim Benzema, antrenmanı yarıda bıraktı. Fransa cephesi, Benzema'nın sakatlığının ciddi olabileceği düşünülürken tedavisine hemen başlandı.
Karim Benzema'nın durumu, yapılacak ayrıntılı kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Fransa, Karim Benzema'nın sakatlığının ciddi olmasından ve turnuvayı kapatmasından endişe duyuyor.
❌ Mike Maignan
❌ Presnel Kimpembe
❌ N'Golo Kanté
❌ Paul Pogba
❌ Christopher Nkunku
❓ Karim Benzema https://t.co/DkrK5qyaY5
— Sporx (@sporx) November 19, 2022
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