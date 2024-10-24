Fransa'da Beşiktaş'ın imdadına VAR yetişti

Lyon ile Beşiktaş arasında oynanan maçta VAR kararları Beşiktaş'ın işine yaradı.

, Fotoğraf; AA
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Fransa'da Beşiktaş'ın imdadına VAR yetişti
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24 Ekim 2024 22:57
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında Beşiktaş, Lyon'un sahasına konuk oldu. Bu karşılaşmada Beşiktaş, VAR'dan gelen iki kararla büyük bir rahatlama yaşadı.

Maçın 26. dakikasında Lyon, Lacazette'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak VAR, Tolisso'nun ofsaytta olduğunu tespit etti ve bu gol geçersiz sayıldı.

Bu iptal kararının hemen ardından, Lyon'dan Lacazette, ceza sahasına girerken Emirhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, bu pozisyonda penaltı kararı verdi ve Emirhan Topçu'ya kırmızı kart gösterdi. Ancak VAR, pozisyonun dışarıda olduğunu belirleyerek penaltıyı iptal etti.

Sonuç olarak, Emirhan Topçu'nun kırmızı kartı iptal edildi ve sarı karta dönüştürüldü. Böylece Beşiktaş, kısa süre içinde iki kez VAR kararları sayesinde rahat bir nefes aldı.

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