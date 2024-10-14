Fransa'da Beşiktaş endişesi!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile deplasmanda oynayacağı mücadele Fransa'da yüksek riskli olarak görülüyor. Fransız yetkililerin söz konusu maç hakkında oldukça endişeli olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fransa'da Beşiktaş endişesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ekim 2024 20:26
Son güncelleme 14 Ekim 2024 20:30
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lyon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Lyon ile deplasmanda oynanacak maçta yer alamayacak ancak buna rağmen Fransa'da maç için büyük endişenin olduğu belirtildi.

YÜKSEK RİSKLİ KABUL EDİLİYOR

RMC Sport'ta yer alan habere göre, Lyon - Beşiktaş karşılaşmasının Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından yüksek riskli görüldüğü (5 üzerinden 5) aktarıldı.

OLAY ENDİŞESİ

Fransız yetkililerin, Lyon - Beşiktaş maçında tribünlerde Türk taraftarların da olacağı yönünde şüphe duydukları ve gün içerisinde Lyon sokaklarında çatışmaların yaşanmasından endişelendikleri öne sürüldü.

2017'DE OLAY ÇIKTI

Lyon ile Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşmış ve o maçta da tribün olayları yaşanmıştı.

Lyon ile Beşiktaş arasındaki mücadele 24 Ekim Perşembe günü oynanacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery