Fransa'da akıllara durgunluk veren olay!

Fransa Ligue 1'de Clermont'un Angers'i ağırladığı maçta akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.



Ev sahibi ekip Clermont, 38. dakikada penaltı atışı kazandı. Deplasman takım taraftarları ise, penaltıda gole engel olmak için ilginç bir yönteme başvurdu.



Clermont'un futbolcusu Muhammed Cham, penaltı atışını kullanmak için topun başına geçti. Önce tişörtlerini çıkartan taraftarlar, Cham konsatre olduğu anda pantolonları da aşağıya indirdiler.



Ancak taraftarın bu çabası sonuç vermedi ve Muhammed Cham topu ağlara yolladı.





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