Fransa'da Adana Demirspor yorumu: Los Galacticos

Spor Toto Süper Lig'de 3. sırada yer alan Adana Demirspor'u değerlendiren So Foot dergisi, Akdeniz temsilcisi için "Los Galacticos" yorumunda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
Abone Ol
Fransa'da Adana Demirspor yorumu: Los Galacticos
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2022 10:34
Spor Toto Süper Lig'deki ilk sezonunda 3. sıraya tırmanan ve kadrosundaki dünyaca ünlü yıldızlarla herkesi büyüleyen Adana Demirspor, Avrupa medyasında da adından söz ettiriyor.

FRANSIZLAR DEĞERLENDİRDİ

Fransız So Foot dergisi, Mavi Şimşeklere 6 sayfa birden ayırırken başkan Murat Sancak ile Mario Balotelli arasındaki dostluğa da dikkat çekti. Adana Demirspor'u Türkiye'nin Los Galacticos'u olarak gösteren Fransızlar, başkan Sancak'ın Balotelli'ye elleriyle kebap yedirdiğine de vurgu yaptı. Teknik direktörlüğe İtalyan Montella'yı oturtan ve takımı da Balotelli, Gökhan İnler, Belhanda, Stambouli gibi yıldızlarla güçlendiren Adana ekibinin başarısının ardında başkan Sancak'ın olduğuna dikkat çekildi.

BELHANDA TRANSFERİNİN PERDE ARKASI

Belhanda transferinin öyküsüne de yer verilen yazıda Faslı oyuncunun "Başkan ancak evinde yemek hazırlarsa teklifi kabul ederim" sözleri üstüne Sancak'ın kendi evinde Kuzey Afrika yemeği olan Tajin'i hazırlatmasının ardından imza attığını duyurdu.

PSG OLMASA ADANA!

Başkanın "Messi PSG'ye imza atmasa o da Adana'da olurdu" sözleri de sayfalardaydı...

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.