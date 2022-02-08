Fransa'da Adana Demirspor yorumu: Los Galacticos

Spor Toto Süper Lig'deki ilk sezonunda 3. sıraya tırmanan ve kadrosundaki dünyaca ünlü yıldızlarla herkesi büyüleyen Adana Demirspor, Avrupa medyasında da adından söz ettiriyor.



FRANSIZLAR DEĞERLENDİRDİ



Fransız So Foot dergisi, Mavi Şimşeklere 6 sayfa birden ayırırken başkan Murat Sancak ile Mario Balotelli arasındaki dostluğa da dikkat çekti. Adana Demirspor'u Türkiye'nin Los Galacticos'u olarak gösteren Fransızlar, başkan Sancak'ın Balotelli'ye elleriyle kebap yedirdiğine de vurgu yaptı. Teknik direktörlüğe İtalyan Montella'yı oturtan ve takımı da Balotelli, Gökhan İnler, Belhanda, Stambouli gibi yıldızlarla güçlendiren Adana ekibinin başarısının ardında başkan Sancak'ın olduğuna dikkat çekildi.



BELHANDA TRANSFERİNİN PERDE ARKASI



Belhanda transferinin öyküsüne de yer verilen yazıda Faslı oyuncunun "Başkan ancak evinde yemek hazırlarsa teklifi kabul ederim" sözleri üstüne Sancak'ın kendi evinde Kuzey Afrika yemeği olan Tajin'i hazırlatmasının ardından imza attığını duyurdu.



PSG OLMASA ADANA!



Başkanın "Messi PSG'ye imza atmasa o da Adana'da olurdu" sözleri de sayfalardaydı...





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