Fransa'da 9. etabı Bob Jungels kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 9. etabını, AG2R Citroen takımından Lüksemburglu Bob Jungels kazanırken, Sloven Tadej Pogacar genel klasman liderliğini sürdürdü.



Bu yıl 109'uncusu düzenlenen turda Jungels, Aigle ile Chatel kentleri arasındaki 193 kilometrelik dokuzuncu etabı, 4 saat 46 dakika 39 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.



Etapta, Ineos Grenadiers takımından İspanyol Jonathan Castroviejo ikinci, vatandaşı Movistar ekibinden Carlos Verona ise üçüncü oldu.



Son iki yılın şampiyonu UAE Emirates takımından Pogacar ise etabı beşinci sırada tamamladı. Pogacar, toplam 33 saat 43 dakika 44 saniyelik süresiyle genel klasman liderliğini ise sürdürdü.



Organizasyon, bir günlük dinlenme arasının ardından Morzine Les Portes Du Soleil ile Megeve arasındaki 148,5 kilometrelik onuncu etapla devam edecek.



Tur 21 etap sonunda 24 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.









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