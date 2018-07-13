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Fransa Bisiklet Turu'nun 7. etabının kazananı belli oldu

Yedinci tur etabını, Lotto NL-Jumbo takımından Hollandalı sporcu Dylan Groenewegen kazandı.

Kaynak: AA
Fransa Bisiklet Turu'nun 7. etabının kazananı belli oldu
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13 Temmuz 2018 20:37
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun yedinci etabını, Lotto NL-Jumbo takımından Hollandalı sporcu Dylan Groenewegen ilk sırada bitirdi.

Bu yıl 105'incisi düzenlenen organizasyonun Brest ile Mur-de-Bretagne Guerledan arasındaki 181 kilometrelik parkurda düzenlenen yedinci etabında, Lotto NL-Jumbo takımından Groenewegen, 5 saat 43 dakika 42 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı.

Quick-Step Floors takımından Kolombiyalı Fernando Gaviria Rendon ikinci, Bora-Hansgrohe takımından Slovak Peter Sagan ise üçüncü sırada etabı bitirdi.

Genel sıralamada ise BMC Racing takımından Belçikalı Greg Van Avermaet sarı mayoyu giymeye devam etti.

Turun sekizinci etabı, Dreux ile Amiens Metropole arasındaki 181 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.

Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

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