Fransa Bisiklet Turu'nda ikinci etabın kazananı Julian Alaphilippe!

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) ikinci etabını, Deceuninck-Quick-Step takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe kazandı.
Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Nice kentindeki 186 kilometrelik ikinci etabında Julian Alaphilippe, 4 saat 55 dakika 27 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.
Dağlık ikinci etabı, Sunweb takımından İsviçreli Marc Hirschi ikinci, Mitchelton-Scott ekibinden Büyük Britanyalı Adam Yates üçüncü sırada bitirdi.
Fransa Turu'nda kariyerinin 5. etap galibiyetini kazanan Alaphilippe, toplamda 8 saat 41 dakika 35 saniyelik süreye ulaştı ve genel klasmanda zirveye yerleşerek sarı mayonun sahibi oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlangıç tarihi 2 ay ertelenen organizasyon, yarın Nice şehriyle Sisteron yerel idaresi arasındaki 198 kilometreden oluşan düzlük etapla devam edecek.
Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.
Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Nice kentindeki 186 kilometrelik ikinci etabında Julian Alaphilippe, 4 saat 55 dakika 27 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.
Dağlık ikinci etabı, Sunweb takımından İsviçreli Marc Hirschi ikinci, Mitchelton-Scott ekibinden Büyük Britanyalı Adam Yates üçüncü sırada bitirdi.
Fransa Turu'nda kariyerinin 5. etap galibiyetini kazanan Alaphilippe, toplamda 8 saat 41 dakika 35 saniyelik süreye ulaştı ve genel klasmanda zirveye yerleşerek sarı mayonun sahibi oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlangıç tarihi 2 ay ertelenen organizasyon, yarın Nice şehriyle Sisteron yerel idaresi arasındaki 198 kilometreden oluşan düzlük etapla devam edecek.
Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.