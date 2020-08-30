Fransa Bisiklet Turu'nda ikinci etabın kazananı Julian Alaphilippe!

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) ikinci etabını, Deceuninck-Quick-Step takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe kazandı.



Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Nice kentindeki 186 kilometrelik ikinci etabında Julian Alaphilippe, 4 saat 55 dakika 27 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.



Dağlık ikinci etabı, Sunweb takımından İsviçreli Marc Hirschi ikinci, Mitchelton-Scott ekibinden Büyük Britanyalı Adam Yates üçüncü sırada bitirdi.



Fransa Turu'nda kariyerinin 5. etap galibiyetini kazanan Alaphilippe, toplamda 8 saat 41 dakika 35 saniyelik süreye ulaştı ve genel klasmanda zirveye yerleşerek sarı mayonun sahibi oldu.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlangıç tarihi 2 ay ertelenen organizasyon, yarın Nice şehriyle Sisteron yerel idaresi arasındaki 198 kilometreden oluşan düzlük etapla devam edecek.



Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.



