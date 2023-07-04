Fransa Bisiklet Turu'nun 4. etabında zirvenin sahibi Jasper Philipsen

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) dördüncü etabını, Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı sporcu Jasper Philipsen kazandı.



Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun Dax ile Nogaro kasabaları arasındaki 182 kilometrelik etabında Philipsen, 4 saat 25 dakika 28 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.



Lotto-Dstny takımı için yarışan Avustralyalı Caleb Ewan yarışı ikinci, Bahrain Victorious takımından Alman sporcu Phil Bauhaus ise üçüncü tamamladı.



Genel klasman lideri Büyük Britanyalı Adam Yates (BAE Emirates), toplamda 18 saat 18 dakika 01 saniyelik süresiyle sarı mayoyu korudu.



Organizasyon, yarın Pau ile Laruns kasabaları arasındaki 163 kilometrelik etapla devam edecek.



Tur, 21 etap sonunda 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.



