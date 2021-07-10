Fransa Bisiklet Turu'nun 14. etabının kazananı Bauke Mollema!

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 14. etabını, Trek-Segafredo takımının Hollandalı sporcusu Bauke Mollema ilk sırada bitirdi.



Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Carcassonne ile Quillan yerel idareleri arasındaki 183,7 kilometrelik 14. etabında Mollema, 4 saat 16 dakika 16 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.



Etabı Bora-Hansgrohe ekibinden Patrick Konrad ikinci, Nippo'nun Kolombiyalı sporcusu Sergio Andres Higuita ise üçüncü sırada tamamladı.



Genel klasmanda 56 saat 50 dakika 21 saniyelik süreye ulaşan geçen yılın şampiyonu Sloven bisikletçi Tadej Pogacar (BAE Emirates), sarı mayoyu korudu.



Organizasyon, yarın Ceret ile Andorra la Vella arasındaki 191,3 kilometrelik 15. etapla devam edecek.



Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.



