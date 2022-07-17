Fransa Bisiklet Turu'ndan 3 isim çekildi

Devam eden yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nda (Tour de France) üç sporcu, organizasyondan çekildiğini duyurdu.



Jumbo-Visma takımından yapılan açıklamada, Sloven bisikletçi Primoz Roglic'in 5. turda yaşadığı kazanın ardından sırtındaki ağrıların arttığı ve turdan çekilme kararı aldığı duyuruldu.



Turun 7. etabını 3. sırada tamamlayan 32 yaşındaki Roglic, genel klasmanda ise 21. sırada yer alıyordu.



EF Education–EasyPost ekibinden Danimarkalı Magnus Cort ile Israel-Premier Tech takımından Avustralyalı Simon Clarke ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle organizasyondan çekildi.



14 etabı tamamlanan yarışta Jumbo-Visma takımından Danimarkalı Jonas Vingegaard, genel klasmanda lider konumda bulunuyor.





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