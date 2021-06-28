Fransa Bisiklet Turu'nda üçüncü turu Tim Merlier kazandı

Turun üçüncü etabını, Alpecin-Fenix takımının Belçikalı sporcusu Tim Merlier kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Fransa Bisiklet Turu'nda üçüncü turu Tim Merlier kazandı
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28 Haziran 2021 22:29
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) üçüncü etabını, Alpecin-Fenix takımının Belçikalı sporcusu Tim Merlier kazandı.

Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Lorient kentiyle Pontivy yerel idaresi arasındaki 182,9 kilometrelik üçüncü etabında Merlier, 4 saat 1 dakika 28 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Düzlük üçüncü etabı Alpecin-Fenix ekibinden Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, Arkea-Samsic takımının Fransız bisikletçisi Nacer Bouhanni ise üçüncü sırada bitirdi.

Genel klasmanda 12 saat 58 dakika 53 saniyelik süreye ulaşan Alpecin-Fenix'ten Hollandalı Mathieu van der Poel, ikinci etapta ele geçirdiği sarı mayoyu korudu.

Öte yandan bu etapta turun favorilerinden Büyük Britanyalı Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) 145, Sloven Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 10, Sloven Tadej Pogacar (BAE Emirates) 4 kilometre kala yaptıkları kazalarla şampiyonluk yolunda kritik zaman kayıpları yaşadı. Üçüncü etabın ardından genel klasmanda Pogacar 39 saniye, Thomas bir dakika 7 saniye, Roglic ise bir dakika 35 saniyelik sürelerle liderin arkasında yer aldı.

Organizasyon, yarın Redon ile Fougeres yerel idareleri arasındaki 150,4 kilometrelik 4. etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.


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