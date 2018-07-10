Fransa Belçika Canlı izle TRT 1, Fransa Belçika maçı saat kaçta?

57 6 Temmuz 17.00 Nizhny Novgorod 49. maçın galibi 50. maçın galibi 58 6 Temmuz 21.00 Kazan 53. maçın galibi 54. maçın galibi 59 7 Temmuz 21.00 Soçi 51. maçın galibi 52. maçın galibi 60 7 Temmuz 17.00 Samara 55. maçın galibi 56. maçın galibi

61 10 Temmuz 21.00 St. Petersburg 57. maçın galibi 58. maçın galibi 62 11 Temmuz 21.00 Moskova 59. maçın galibi 60. maçın galibi

63 14 Temmuz 17.00 St. Petersburg 61. maçın kaybedeni 62. maçın kaybedeni 64 15 Temmuz 18.00 Moskova 61. maçın kazananı 62. maçın kazananı





Son 16'da rakiplerini yenerek tur atlayan 8 takım çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.Çeyrek final maçlarının programı şöyle:Kupada yarı finalin programı da şöyle:Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı ve finalin programı ise şöyle:Turnuvada farklı kıtalardan 32 ülke mücadele edecek. Afrika'dan 5 ülke, Avrupa'dan 14 ülke, Asya'dan 5 ülke, Güney Amerika'dan 5 ülke, Kuzey ve Orta Amerika'dan ise 3 ülke Rusya'da gerçekleştirilecek 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edecek. İşte turnuvada yer alacak ülkeler:Rusya Federasyonu oldukça geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Bu turnuvada müsabakalar Rusya'nın Kaliningrad, Kazan, Moskova, Nijniy Novgorod, Rostov-Na-Donu, St. Petersburg, Samara, Saransk, Soçi, Volgograd ve Yekateringburg kentlerinde bulunan stadyumlarda oynanacak.Rusya'nın ev sahipliği yapacağı şampiyonaya gelen taraftarlar, ülkenin turistik yerlerine de yoğun ilgi gösteriyor.2018 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala Rusya'nın turistik yerlerine de futbolseverlerin ilgisi artıyor.Rusya'daki Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak 11 şehirden biri olan Moskova'da futbolseverlerin ilgi gösterdiği yerlerden biri de Izmailovo Pazarı oldu.Pazar, mimari yapıları ve atmosferi ile turistlerin en uğrak yerleri arasında yer alıyor.2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Cumartesi günü karşılaşacak İsveç ile İngiltere arasındaki rekabette ilk maç 95 yıl önce oynandı.Samara Arena'da oynanacak ve yarı finale yükselecek ekibin belirleneceği İsveç-İngiltere karşılaşması saat TSİ 17.00'de başlayacak.Mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.İsveç ile İngiltere, tarihteki ilk maçlarını 21 Mayıs 1923'te oynadı.İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanan hazırlık maçında, İngiltere ilk yarısını da 3-1 önde geçtiği mücadeleyi 4-2 kazandı.Bu karşılaşma rekabetteki ilk maç ve ilk İngiltere galibiyeti olarak tarihe geçti.İki ekip Cumartesi günü oynayacakları mücadele ile aralarındaki 24. maça çıkacak. Geride kalan 23 maça bakıldığında galibiyet sayılarında eşitlik görülüyor.Taraflar arasında bugüne kadar oynanan 23 karşılaşmada İsveç ile İngiltere 7'şer galibiyet elde etti. 9 maç ise beraberlikle sona erdi.İngiltere'nin attığı 35 gole, İsveç 31 golle karşılık verdi.İki ekip arasındaki rekabette en farklı galibiyete İngiltere ulaştı.İngilizler, 17 Mayıs 1937'de deplasmanda oynadıkları karşılaşmayı 4-0 kazandı.İngiltere'ye rekabetteki en farklı galibiyeti getiren hazırlık karşılaşmasındaki tüm goller ilk yarıda geldi.İsveç, İngiltere karşısındaki ilk galibiyetini rekabetin 26. yılı olan 1949'da aldı.İkinci Dünya Savaşı'nın ardından İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 3-1 kazandı.Rekabetin 4. maçı olan bu karşılaşmada İngiltere ilk yenilgisini yaşadı.İsveç, 1979 ile 2006 arasında İngiltere ile oynadığı 12 maçta yenilgi yüzü görmedi.Güçlü rakibine karşı en uzun yenilmezlik serisini elde eden İsveç, bu süreçte oynanan 12 maçta 4 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.Bu maçlarda 13 gol atan İsveç, kalesinde ise 9 gol gördü.İki ekip arasındaki rekabette oynanan son karşılaşmayı İsveç kazandı.İsveç'in Solna şehrinde oynanan hazırlık maçında ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-1 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.İsveç'e, İngiltere karşısında galibiyeti getiren 4 golü de yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic attı.Ibrahimovic'in damga vurduğu maçta attığı son gol ise uzun süre konuşulmuştu.Dünya Kupası'nda 12. kez mücadele eden İsveç, şampiyona tarihindeki 51. maçına çıkacak.Avrupa ekibi oynadığı 50 maçta 19 galibiyet, 13 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Oynadığı maçlarda 80 gol atarken, kalesinde 71 gol gördü.İngiltere, şampiyona boyunca çıktığı 66 maçta 28 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. 88 gol atarken, kalesinde ise 60 gol gördü.15. Dünya Kupası'nı yaşayan İngilizler 1966'da ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak Dünya şampiyonu unvanını elde etmişti.İngilizler o günden sonra katıldıkları 9 turnuvada yarı finalden yukarısını göremediler.Ada ekibinin, Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu 1986 ve 1990'daki şampiyonalarda 10 kez fileleri havalandıran Gary Lineker.