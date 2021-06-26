Fransa, Belarus'u geçti ve finale yükseldi

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Fransa, Belarus'u 73-61 yenerek finale yükseldi.
İspanya'nın Valencia kentinde oynanan yarı final karşılaşmasının ilk çeyreğini 20-18 önde bitiren Fransa, soyunma odasına da 38-30 üstün girdi.
İkinci devrede de skor üstünlüğünü koruyan Fransa, üçüncü periyodunu 57-47 önde geçtiği mücadeleden 73-61 galip ayrıldı.
Üst üste 5. kez finale yükselen Fransa, Sırbistan-Belçika maçının galibiyle karşılaşacak.
İspanya'nın Valencia kentinde oynanan yarı final karşılaşmasının ilk çeyreğini 20-18 önde bitiren Fransa, soyunma odasına da 38-30 üstün girdi.
İkinci devrede de skor üstünlüğünü koruyan Fransa, üçüncü periyodunu 57-47 önde geçtiği mücadeleden 73-61 galip ayrıldı.
Üst üste 5. kez finale yükselen Fransa, Sırbistan-Belçika maçının galibiyle karşılaşacak.