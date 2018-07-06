Fransa - Arjantin maçının kahramanı Mbappe'ye yepyeni lakap taktılar!

Kylian Mbappe, Arjantin maçındaki başarılı performansından sonra takım arkadaşları tarafından "37" lakabını aldı.



Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile karşılaşan ve tangocuları 4-3 mağlup ederek adını son 8'e taşıyan Fransa'da Mbappe'nin koşu hızı, maçın önüne geçti.



19 yaşındaki yıldız golcü, topu orta sahadan Arjantin kalesine kadar götürmüş, akabinde takımına penaltı kazandırmıştı. Ancak, top sürerken yakaladığı hız, onu günün en çok konuşulan ismi yaptı.



Televizyon verilerine göre hızı 37km/h iken, daha sonra FIFA'nın açıklaması 32.4km/h oldu.



Fransa'nın tecrübeli eldiveni Hugo Lloris, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Bu hızı beni şaşırtmadı. Bunu her gün yapıyor. Koşmak, onun doğal bir gücü. Sahada boşluğu yakaladığı an rakibine cezayı keser. İlerde başarılı olabilmesi için herşeyi adım adım yapmalı. Çünkü o çok büyük bir potansiyele sahip.'' ifadelerini kullandı.



