Fransa Açık'ta şike skandalı yaşandı!

Tenisin en prestijli turnuvalarından Fransa Açık'ta bir kadınlar çiftler maçında şike yapıldığı ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Fransa Açık'ta şike skandalı yaşandı!
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06 Ekim 2020 17:42
Roland Garros heyecanı yaşanmaya devam ederken, turnuvaya gölge düşürecek bir skandal açığa çıktı. Fransız savcılar, yaptıkları açıklamada bir kadınlar çiftler maçında şike yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Rumen çiftler Andreea Mitu ve Patricia Maria Tig'in Rus Yana Sizikova ve ABD'li Madison Brengle çiftine karşı oynadığı ilk tur maçı için "organize dolandırıcılık" ve "sporda yolsuzluk" üzerinde soruşturma yapıyor.

YÜZBİNLERCE AVRO

Alman Welt gazetesinin iddiasına göre; bu maçtaki yolsuzluk yüzbinlerce avroluk olabilir.

Maçtan video görüntüleri izlendiğinde oyuncuların çok fazla basit hata yaptığı gözlendi.

Soruşturmanın yoğunluğu ikinci setteki 5. oyuna verildi. Bu oyunda Rus Sizikova'nın yaptığı çift hata sonrası Rumen ikili oyunu kazanmıştı.



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