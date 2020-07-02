Fransa Açık'ın biletleri bu ay satışa çıkacak

Grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) bilet satışları, bu ay başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fransa Açık'ın biletleri bu ay satışa çıkacak
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02 Temmuz 2020 17:23
Grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) bilet satışları, bu ay başlayacak.

Fransa Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, 21 Eylül-11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyona belli ölçüde seyirci alınmasına karar verildiği ve bunun için bir protokol hazırlandığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılki organizasyonda tenis kortlarına en fazla yüzde 50-60 oranında seyirci alınacak. Federasyon üyelerine öncelikli bilet satışları 9 Temmuz'da başlayacak. Seyirciler ise Roland Garros'u 16 Temmuz'dan itibaren bilet alarak tribünden takip edebilecek.

Öte yandan, 31 Ağustos'ta başlaması planlanan ABD Açık tenis turnuvasına seyirci alınması ise beklenmiyor.

 



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