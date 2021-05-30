Fransa Açık'tan Naomi Osaka'ya 15 bin dolar ceza

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın ilk gününde basın toplantısına katılmayan kadınların 2 numaralı seribaşı Naomi Osaka'ya 15 bin dolar para cezası verildi.



Organizasyondan yapılan açıklamada, Patricia Maria Tig'i yenerek ikinci tura yükselen Osaka'nın, mücadelenin ardından basın toplantısına gelmeyerek kural ihlali yaptığı belirtildi.



Para cezası uygulanan 23 yaşındaki Japon tenisçinin, medya boykotunu sürdürmesi halinde turnuvadan ihraç edilebileceği ve disiplin soruşturması başlatılabileceği kaydedildi.



Osaka, turnuva öncesinde yaptığı açıklamada, sporculara defalarca cevapladıkları soruların sorulduğunu ifade ederek, ruh sağlığını korumak adına basın toplantılarına katılmayacağını duyurmuştu.



