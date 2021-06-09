Fransa Açık'ta son şampiyon elendi

Fransa Açık'ın son şampiyonu Swiatek, çeyrek finalde elendi. - 2021 Fransa Açık, 1978 Avustralya Açık'tan sonra yarı finalde kariyerinde bunu ilk kez başaran 4 kadın tenisçinin yer aldığı, açık dönemdeki 2. grand slam turnuvası oldu

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Fransa Açık'ta son şampiyon elendi
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09 Haziran 2021 17:07
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'taki (Roland Garros) tek kadınlar çeyrek final maçında Maria Sakkari, son şampiyon Iga Swiatek'i 2-0'lık skorla eledi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. gün sabah seansında oynanan mücadelede, 8 numaralı seribaşı Swiatek ile 17 numaralı seribaşı Sakkari karşılaştı.

Kariyerinin ilk grand slam çeyrek final maçına çıkan Sakkari, 1 saat 35 dakika sonunda korttan 2-0 (6-4, 6-4) galip ayrıldı.

Roland Garros'ya şampiyon unvanıyla gelen Swiatek'i turnuvanın dışına iten Sakkari, yarı finalde Barbora Krejcikova (dünya 33 numarası) ile eşleşti.

Diğer son 4 eşleşmesinde de 31 numaralı seribaşı Anastasia Pavlyuchenkova ile klasmanın 85. basamağındaki Tamara Zidansek mücadele edecek.

2021 Fransa Açık böylece 1978 Avustralya Açık'tan sonra yarı finalde kariyerinde bunu ilk kez başaran 4 kadın tenisçinin yer aldığı, açık dönemdeki (1968'den itibaren) 2. grand slam turnuvası oldu.

 


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