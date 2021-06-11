Fransa Açık'ta ilk finalist Tsitsipas

Fransa Açık'ta tek erkeklerde finalist Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fransa Açık'ta ilk finalist Tsitsipas
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11 Haziran 2021 23:20
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek erkekler finaline yükselen ilk isim, Yunan sporcu Stefanos Tsitsipas oldu.

Dünya sıralamasının 5 numarası Tsitsipas, Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-2 yenerek finale çıkmayı başardı.

Üç saat 37 dakika süren müsabakada Yunan tenisçi, klasmanın 6. basamağındaki Zverev'i 6-3, 6-3, 4-6, 4-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti.

Tsitsipas, grand slam turnuvalarında finale ulaşan ilk Yunan sporcu olarak tarihe geçti.

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